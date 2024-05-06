وأغلق المؤشر ستوكس 600 مرتفعا 0.5 بالمئة، وقاد قطاع التأمين المكاسب بارتفاع 1.6 بالمئة.

وتحسنت معنويات المستثمرين بعد تصريحات منفصلة لثلاثة من صانعي السياسات بالبنك المركزي الأوروبي، هم فيليب لين وجيديميناس سيمكوس وبوريس فوجيتش، الذين قالوا إن أحدث بيانات للتضخم والنمو عززت توقعاتهم بأن يعود التضخم إلى هدف البنك المركزي البالغ اثنين بالمئة بحلول منتصف العام المقبل.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 بنحو ستة بالمئة منذ بداية العام.

ومن بين الأسهم الأوروبية الفردية، قفز سهم شركة إندرا 8.8 بالمئة بعد أن أعلنت شركة الدفاع والتكنولوجيا الإسبانية قفزة 40 بالمئة في صافي أرباحها للربع الأول بفضل الطلبيات القوية في ظل التوتر الحالي بأنحاء العالم والذي حفز الطلب على الدفاعات الجوية.

كما صعد سهم موريل إي بروم 7.3 بالمئة بعد أن حصلت مجموعة النفط الفرنسية على ترخيص محدد لعملياتها في فنزويلا.

وانخفض سهم أتوس 4.4 بالمئة بعد أن أعلنت شركة تكنولوجيا المعلومات الفرنسية المثقلة بالديون تلقيها أربعة عروض من مستثمرين لإعادة هيكلة الديون وضخ الأموال.

كما هبط سهم شركة البريد الهولندية بوست إن.إل أربعة بالمئة تقريبا بعد زيادة خسائرها في الربع الأول بأكثر مما كان متوقعا.