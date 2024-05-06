وأضافت الشركة، في إفصاح اليوم، أن أرباحها للأشهر الثلاثة الأولى من العام ارتفعت إلى 8.02 مليار درهم من 4.27 مليار قبل عام، في حين نمت الإيرادات إلى 19.29 مليار من 15.74 مليار في الربع الأول من 2023، مدفوعة بأداء قوي في قطاعات رئيسية منها العقارات والبناء والتكنولوجيا.

وبحسب بيان الشركة فإن القرار الاستثنائي الذي اتخذه مجلس إدارة "العالمية القابضة" بالموافقة على برنامج إعادة شراء الأسهم بقيمة إجمالية 5 مليارات درهم، سيتم تنفيذه خلال فترة زمنية مدتها عام واحد، وذلك بهدف "تعزيز قيمة المساهمين من خلال زيادة ربحية السهم".

وذكر البيان أن الهدف من هذه المبادرة هو "إلغاء الأسهم التي تم شراؤها مع الالتزام بضوابط التداول المنصوص عليها في سوق أبوظبي للأوراق المالية، والتي تخضع لقرارات مجلس الإدارة".

وأضاف البيان: "يعود السبب وراء هذا القرار إلى الوضع المالي القوي للمجموعة، والذي يتميز بتدفق نقدي كبير وميزانية عمومية قوية"، مشيرا إلى أن برنامج إعادة الشراء سيتم تنفيذه عقب موافقة الجمعية العمومية والحصول على التراخيص التنظيمية اللازمة.