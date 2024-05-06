وشنّ الجيش الإسرائيلي هجمات جوية على مناطق في شرق رفح بالقرب من الأحياء التي تلقت أوامر بالإخلاء، مما أثار مخاوف من هجوم شامل على المدينة تهدد به إسرائيل منذ فترة طويلة.

وتراجع المؤشر القطري 0.5 بالمئة مع تسجيل معظم القطاعات خسائر بقيادة قطاعات الصناعة والمواد والتمويل.

وانخفض سهم بنك قطر الوطني، أكبر بنك في المنطقة، 0.4 بالمئة وتراجع سهم صناعات قطر 0.9 بالمئة.

وتراجع مؤشر أبوظبي بشكل طفيف مع انخفاض سهم أجيليتي جلوبال 2.8 بالمئة، وهبط سهم مجموعة ملتي بلاي 2.1 بالمئة في حين ارتفع سهم الدار العقارية، أكبر شركة تطوير عقاري في الإمارة، 2.8 بالمئة.

وأغلق المؤشر السعودي الرئيسي على استقرار إذ عوضت المكاسب في قطاعات الرعاية الصحية والسلع الاستهلاكية الكمالية والصناعة والعقارات خسائر قطاعات التمويل والسلع الاستهلاكية الأساسية وأسهم تكنولوجيا المعلومات.

وتراجع سهم البنك الأهلي السعودي، أكبر بنك في المملكة، 2.5 بالمئة وانخفض سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) 2.1 بالمئة في حين ارتفع سهم الشرق الأوسط لصناعة الأدوية 2.3 بالمئة.

وصعد سهم بوبا العربية للتأمين التعاوني 10 بالمئة إلى 275 ريالا للسهم، وهو أعلى مستوى منذ إدراجه في 2008، بعد أن سجلت الشركة ارتفاعا قدره 90.6 بالمئة في صافي أرباحها الفصلية.

وصعد مؤشر دبي 0.3 بالمئة مرتفعا للجلسة الثالثة على التوالي، مدعوما بمكاسب في قطاعات السلع الاستهلاكية الأساسية والعقارات والتمويل والمرافق.

وارتفع سهم شركة إعمار العقارية 1.9 بالمئة وزاد سهم بنك الإمارات دبي الوطني، أكبر بنك في الإمارة، 1.2 بالمئة.