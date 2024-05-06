وتسهم "حاسبة الكربون" كذلك في دعم مبادرة الإمارات الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050.

وتمنح "حاسبة الكربون" المتطورة الجديدة المنشآت الفندقية وصولاً مستمراً إلى لوحة معلومات تفاعلية لمراقبة جوانب استهلاكها المرتفع لمصادر انبعاثات الكربون، وخاصة الطاقة والمياه، بما يتيح المجال أمامها لاتخاذ خطوات فعالة لتخفيض بصمتها الكربونية. وقامت دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي بتطوير منهجية وآلية عمل "حاسبة الكربون"، بالتعاون مع الشركاء في قطاع الضيافة والفنادق، إلى جانب هيئة البيئة - أبوظبي ودائرة الطاقة في أبوظبي.

وقال مدير عام السياحة في دائرة الثقافة والسياحة –أبوظبي، صالح محمد الجزيري : "إن إطلاق أداة احتساب الانبعاثات الكربونية يعد إنجازاً هاماً وداعماً لقطاع الضيافة في أبوظبي، ممهداً الطريق أمامنا لبناء مستقبل أكثر استدامة لقطاع السياحة بصفة عامة، بما يتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة بتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050"، مؤكداً السعي إلى تحفيز اعتماد ممارسات سياحية صديقة للبيئة تجذب عدداً أكبر من الزوار المهتمين بها إلى وجهتنا عبر تمكين الفنادق من تقييم تأثير أعمالها على البيئة، والإدارة الفعالة لبصمتها الكربونية.

ولعبت هيئة البيئة - أبوظبي دوراً استشارياً فيما يتعلق بمنهجية وأدوات احتساب غازات الدفيئة، وتتوافق هذه المبادرة مع شبكة المؤسسات الخضراء التابعة للهيئة.

من جانبها، نوهت الدكتورة شيخة سالم الظاهري، الأمين العام لهيئة البيئة – أبوظبي، إلى المبادرات الاستباقية التي يقوم بها القطاع لتقليل بصمته الكربونية ضمن رحلته نحو رفع الاستدامة وخفض انبعاثات الكربون، مشيرة إلى أن "حاسبة الكربون" تعكس حرص دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي على اعتماد التكنولوجيا الرقمية لتحقيق الصالح العام وإنشاء قطاع سياحي صديق للبيئة.

من جهته، أوضح المهندس أحمد جمعة الفلاسي، المدير التنفيذي لقطاع كفاءة الطاقة بالإنابة في دائرة الطاقة في أبوظبي، أن "حاسبة الكربون" ستدعم جهود تحقيق أهداف كفاءة الطاقة والمياه ضمن استراتيجية أبوظبي لإدارة جانب الطلب وترشيد استهلاك الطاقة 2030. كما تُعزز هذه الأداة المبتكرة الالتزام بمراعاة البيئة وتمكين أصحاب الفنادق في أبوظبي من اتخاذ قراراتٍ مستنيرة تقلل من انبعاثات الكربون وتمهد الطريق لمستقبل أكثر استدامة".

يذكر أن استخدام "حاسبة الكربون" إلزامي لجميع الفنادق في أبوظبي، والتي يتعين عليها الالتزام برفع تقارير شهرية بمستويات استهلاكها لمصادر انبعاثات الكربون، والاستفادة مما توفره من رؤى وبيانات هامة عن طريق لوحات معلومات تفاعلية، لتحديد أولوياتها ورسم ملامح خطواتها المقبلة في مجال الاستدامة.