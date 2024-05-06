سجل إجمالي الطلب على السفر (ويقاس بإيرادات الركاب لكل كليومتر) ارتفاعا بنسبة 13.8 بالمئة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. كما ارتفعت السعة الإجمالية (التي تقاس بالمقاعد المتاحة لكل كيلومتر) بنسبة 12.3 بالمئة على أساس سنوي. كما استقر عامل الحمولة لشهر مارس عند 82 بالمئة (مسجلا زيادة بواقع 1.0 نقطة مئوية مقارنة بشهر مارس 2023).

ارتفع الطلب العالمي على السفر بنسبة 18.9 بالمئة، مقارنة بشهر مارس 2023، وازدادت السعة بنسبة 18.8 بالمئة على أساس سنوي، مع تحسن عامل الحمولة وصولا إلى 81.6 بالمئة (في زيادة بواقع 0.1 نقطة مئوية مقارنة بشهر مارس 2023).

ارتفع الطلب المحلي على السفر بنسبة 6.6 بالمئة مقارنة بشهر مارس 2023، وازدادت السعة بنسبة 3.4 بالمئة على أساس سنوي، مع استقرار عامل الحمولة عند 82.6 بالمئة (في زيادة بواقع 2.5 نقطة مئوية مقارنة بشهر مارس 2023).

من جانبه، قال ويلي والش، المدير العام للاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا): "تشهد السوق طلباً قوياً على السفر، وتكشف جميع المؤشرات عن استمرار الطلب ليصل إلى ذروة موسم السفر صيفاً في النصف الشمالي من الكرة الأرضية. ويجب توفير القدرة الاستيعابية اللازمة لتلبية مستويات الطلب وتقديم تجربة سفر مريحة للمسافرين، وذلك من خلال اتخاذ إجراءات سريعة لمعالجة تحديات سلسلة التوريد، وتجهيز المطارات وإدارة الحركة الجوية بطاقم كامل للعمل بأفضل كفاءة ممكنة. وتعاني شركات الطيران من تحمل تكاليف حالات تأجيل أو إلغاء الرحلات الناتجة عن سوء التخطيط في مراحل أخرى من سلسلة القيمة، وذلك على الرغم من استعدادها الكامل لتقديم الخدمة والمساعدة اللازمة للعملاء في حال حدوث إشكالات تشغيلية".

أسواق السفر الجوي العالمية - التفاصيل حسب المناطق

سجلت جميع المناطق نمواً كبيراً في أسواق السفر الجوي العالمية في مارس 2024 قياساً بالفترة ذاتها من العام السابق. وكان أداء عامل الحمولة متفاوتاً، حيث سجل انخفاضاً على أساس سنوي في ثلاث من أصل ست مناطق رئيسية.

حافظت شركات الطيران في آسيا والمحيط الهادئ على موقعها في الصدارة لتسجل ارتفاعاً بنسبة 38.5 بالمئة على أساس سنوي في الطلب على السفر. وارتفعت القدرة الاستيعابية بنسبة 37.4 بالمئة على أساس سنوي، كما ازداد عامل الحمولة إلى 85.6 بالمئة (ليسجل ارتفاعاً بواقع 0.7 نقطة مئوية مقارنة بشهر مارس 2023)، وهو الأعلى بين جميع المناطق. وشهدت المسارات الجوية الرئيسية في آسيا والمحيط الهادئ نمواً ملحوظاً، إلا أن عدد الخدمات الجوية المقرر انطلاقها من الصين إلى أميركا الشمالية تشكل نسبة 16.5 بالمئة فقط من المستويات المسجلة قبل الجائحة.

وسجلت شركات الطيران الأوروبية ارتفاعاً بنسبة 11.6 بالمئة على أساس سنوي في الطلب على السفر. وارتفعت السعة بنسبة 11.4 بالمئة على أساس سنوي، فيما استقر عامل الحمولة عند 79.9 بالمئة (ليسجل ارتفاعاً طفيفاً بواقع 0.1 نقطة مئوية مقارنةً بشهر مارس 2023).

سجلت شركات الطيران في الشرق الأوسط ارتفاعاً بنسبة 10.8 بالمئة على أساس سنوي في الطلب على السفر. وارتفعت السعة بنسبة 13.9 بالمئة على أساس سنوي، فيما تراجع عامل الحمولة إلى 77.5 بالمئة (منخفضاً بواقع 2.1- نقطة مئوية مقارنةً بشهر مارس 2023).

وسجلت شركات الطيران في أميركا الشمالية ارتفاعاً بنسبة 14.5 بالمئة على أساس سنوي في الطلب على السفر. وارتفعت السعة بنسبة 14.8 بالمئة على أساس سنوي، فيما تراجع عامل الحمولة إلى 84.7 بالمئة (منخفضاً بواقع 0.2- نقطة مئوية مقارنةً بشهر مارس 2023).

وسجلت شركات الطيران في أميركا اللاتينية ارتفاعاً بنسبة 19.7 بالمئة على أساس سنوي في الطلب على السفر. وارتفعت السعة بنسبة 18.3 بالمئة على أساس سنوي، كما ازداد عامل الحمولة إلى 84.3 بالمئة (ليسجل ارتفاعاً بواقع 0.9 نقطة مئوية مقارنةً بشهر مارس 2023).

وسجلت شركات الطيران الأفريقية ارتفاعاً بنسبة 8.1 بالمئة على أساس سنوي في الطلب على السفر. وارتفعت السعة بنسبة 11.0 بالمئة على أساس سنوي، في حين تراجع عامل الحمولة إلى 70.3 بالمئة (منخفضاً بواقع 1.9- نقطة مئوية مقارنةً بشهر مارس 2023).

الأسواق المحلية

سجل الطلب المحلي ارتفاعاً بوتيرة أبطأ في شهر مارس، ليحقق مستوى نمو قريب من مستويات الطلب قبل الجائحة. كما حافظت الصين على صدارتها في السوق (لتسجل ارتفاعاً بنسبة 17.6 بالمئة مقارنةً بشهر مارس 2023). وسجلت الأسواق الأخرى معدل نمو ثابت باستثناء السوق الأسترالية. ويشير تراجعها إلى التباطؤ الاقتصادي في الدولة خلال الربع الأول من العام.