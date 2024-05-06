وقالت فون دير لايين قبل ساعات من اجتماع ثلاثي في باريس مع شي والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون "علينا أن نتحرّك للتأكّد من أنّ المنافسة عادلة وغير مشوّهة".

وأضافت "الصين تُصنّع حاليا، مع دعم هائل، أكثر مما تبيع، بسبب انخفاض الطلب الداخلي لديها. وهذا يؤدي إلى زيادة المعروض من المنتجات الصينية المدعومة، مثل السيارات الكهربائية والصلب، مما يؤدّي إلى تجارة غير عادلة".

وشدّدت على أنّ "أوروبا لا يمكنها قبول ممارسات كهذه تُشوّه السوق ويمكن أن تؤدّي إلى تراجع التصنيع في أوروبا".

وقالت فون دير لايين إنّها أوضحت في مناقشات سابقة مع شي أنّ "الاختلالات الحاليّة في الوصول إلى الأسواق ليست دائمة ويجب أن تُعالج".

والنزاعات التجاريّة بين بروكسل وبكين كثيرة. وكثّف الاتّحاد الأوروبي في الأشهر الأخيرة التحقيقات في دعم الدولة الصينيّة لكثير من القطاعات الصناعيّة، خصوصا السيّارات الكهربائيّة.