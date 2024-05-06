وقالت شركة السعودي الفرنسي في بيان للبورصة إن من المتوقع أن يشمل الطرح 17.44 مليون سهم من أسهم الشركة بعد الطرح وإصدار 5.3 مليون سهم جديد بما يشكل 7 بالمئة من رأسمال الشركة بعد الطرح.

توقعت أن يمثل الطرح 30 بالمئة من رأس مالها بعد زيادته.

وحصلت شركة "رسن" على موافقة "تداول السعودية" على طلب إدراج أسهمها في السوق الرئيسية بتاريخ 07 نوفمبر، كما حصلت على موافقة "هيئة السوق المالية" لطرح 30 في المئة، من إجمالي أسهمها بعد زيادة رأس المال للاكتتاب العام بتاريخ 25 مارس.

وسيتم تحديد سعر الطرح النهائي لجميع المكتتبين بعد نهاية فترة بناء سجل الأوامر.