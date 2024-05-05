وقالت وزارة المالية السعودية في بيان، الأحد، إن الإيرادات النفطية خلال الربع الأول من العام الجاري بلغت 181.922 مليار ريال، فيما بلغت الإيرادات غير النفطية 111.5 مليار ريال.

وأضافت أن إجمالي إيرادات السعودية بلغ 293.433 مليار ريال في الربع الأول، بينما بلغ الإنفاق العام 305.820 مليار ريال.

وفي فبراير الماضي، أفادت وزارة الاستثمار السعودية بأن بيانات أولية أشارت أن ميزانية المملكة حققت فائضا بلغ 60 مليار ريال (16 مليار دولار) في الربع الرابع من 2023.

وأضافت أن الفائض قد يكون بسبب تراجع الإنفاق الحكومي الذي أشارت البيانات لتراجعه 40.7 بالمئة.

وفي ديسمبر الماضي، أعلنت وزارة المالية السعودية بيانات الموازنة العامة للعام 2024، حيث قدرت الوزارة النفقات بـ 1.25 تريليون ريال والإيرادات بـ 1.17 تريليون ريال، أي بعجز متوقع بحدود 79 مليار ريال.