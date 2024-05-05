وذكرت البيانات التي أصدرها المعهد الوطني الإسباني للإحصاء أن عائدات السياحة في الربع الأول من العام بلغت 21.9 مليار يورو (نحو23.6 مليار دولار)، بنمو قدره 27.2 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وأوضحت أن 6.3 مليون سائح دولي زاروا إسبانيا في شهر مارس الماضي وحده، بنمو قدره 21 بالمئة مقارنة بشهر مارس من العام الماضي.

وذكرت أن بريطانيا تصدرت قائمة الدول المصدرة للسياح في الربع الأول من العام مع ثلاثة ملايين سائح، تلتها ألمانيا مع 2.1 مليون سائح، ثم فرنسا مع قرابة مليوني سائح، لافتا إلى أن (جزر الكناري) في المحيط الأطلسي كانت الوجهة السياحية الأولى، تلاها إقليم (كتالونيا) شمال شرقي إسبانيا، ثم (الأندلس) جنوبا.

واستقبلت إسبانيا 85.1 مليون سائح دولي في عام 2023، محققة رقما قياسيا تاريخيا بنمو بنسبة 18.7 في المئة مقارنة بعام 2022.