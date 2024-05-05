وقالت "ستاندرد آند بورز غلوبال" في تقرير، الأحد، إن مؤشر مديري المشتريات في الكويت قد تباطأ إلى 51.5 في أبريل من 53.2 في مارس.

ويفصل مستوى الخمسين في قراءة المؤشر بين النمو والانكماش.

وذكر التقرير أن الإعلانات الناجحة والأسعار التنافسية ساهمت في المزيد من التوسع في الطلبات الجديدة والإنتاج لكن بمعدلات أقل مما كانت عليه في مارس.

إلا أن التقرير قال إن معدلات التوظيف تراجعت للمرة الأولى منذ ثمانية أشهر في ظل سعي الشركات لتقليل التكاليف.

وكان معدل تضخم أسعار المشتريات من بين أعلى المعدلات المسجلة على الإطلاق، وعلى الرغم من ذلك، قامت الشركات بزيادة أسعار إنتاجها بوتيرة أبطأ.

يشمل الاستطلاع الذي تجريه "ستاندرد آند بورز غلوبال" حوالي 350 شركة قطاع خاص، وتغطي قطاعات التصنيع والإنشاءات، والجملة والتجزئة والخدمات.

وقال التقرير: "كانت من بين العوامل الأساسية التي ساعدت على تحسن أداء الشركات في شهر أبريل استراتيجيات التسعير التنافسية والنشاط الإعلاني".