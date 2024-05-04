وتم اكتشاف الحقل الجديد، بعد أن قامت مؤسسة نفط الشارقة الوطنية "سنوك"، بحفر بئر في الأشهر الماضية، وسيتم اختبار البئر في الفترة المقبلة، لتأكيد الكميات والاحتياطي المحتمل من الحقل لتطويره.

يذكر أن حقل "هديبة"، هو خامس حقل بري في الشارقة، ليضاف إلى حقول الصجعة وكهيف وحقل محاني ومويعيد "حول إلى حقل تخزين للغاز".

وفي سياق منفصل، كانت مؤسسة نفط الشارقة الوطنية (سنوك)، قد وقعت اتفاقا مع شركة غاز رأس الخيمة، المزود الرائد للغاز الطبيعي في رأس الخيمة (راك غاز) لخدمات تخزين الغاز، وذلك على هامش مشاركتهما في أسبوع أديبك 2023، في أكتوبر الماضي.

وتسلط هذه الصفقة الضوء على التعاون القوي في مجال الطاقة في دولة الإمارات العربية المتحدة بصدد هدف مشترك يتمثل في توفير حلول استراتيجية لاحتياجات الطاقة المتزايدة في الدولة وخارجها.

وتتناول اتفاقية الخدمة بشكل فعال جهود الشركتين لضمان إمدادات الغاز وإدارة الطلب الموسمي بكفاءة.