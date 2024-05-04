وأعلنت الشركة، السبت، ارتفاع الأرباح التشغيلية خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 39 بالمئة، لتصل إلى 11.22 مليار دولار، مقابل نحو 8 مليارات دولار في نفس الفترة قبل عام.

وارتفعت أصول الشركة لتصل إلى 189 مليار دولار في نهاية الربع الأول، متجاوزة الرقم القياسي الذي سجلته في نهاية العام الماضي.

إلا أن الدخل الصافي لـ"بيركشاير هاثاواي" قد تراجع خلال الربع الأول من العام، ليصل إلى 12.7 مليار دولار، من 35.5 مليار دولار قبل عام.

كما وأعلنت الشركة عن عملية إعادة شراء لأسهمها بقيمة 2.6 مليار دولار.

وكانت "بيركشاير هاثاواي" قد حققت أرباحا تشغيلية بقيمة 8.5 مليار دولار في الربع الرابع من العام الماضي، بنسبة نمو 28 بالمئة، بالمقارنة مع 6.6 مليار دولار كانت قد سجلتها في الربع المماثل من 2022.

وبالنسبة لعام 2023 بأكمله، ارتفع إجمالي الأرباح التشغيلية إلى 37.35 مليار دولار في 2023، بزيادة 21 بالمئة عن 30.85 مليار دولار في العام الذي سبقه.