وأشار ويليامز إلى أن الوصول لهذا الهدف يعتبر أمراً حاسماً لتحقيق استقرار الأسعار في الولايات المتحدة.

وأضاف أن التجارب النظرية والعملية أثبتت أهمية الشفافية في تحقيق الأهداف الاقتصادية المنشودة، ويشمل ذلك تحديد معدل واضح لمستوى التضخم على المدى الطويل واتخاذ جميع الإجراءات الممكنة لتحقيقه.

كما توقع رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك نجاح المجلس في الوصول إلى المعدل المستهدف في النهاية، ما يساعد الولايات المتحدة على تحقيق الرخاء الاقتصادي.

وجاءت تصريحات ويليامز بعد أيام قليلة من قرار الفيدرالي الأميركي بالإبقاء على معدلات الفائدة دون تغيير للمرة السادسة على التوالي، لتظل عند النطاق 5.25 إلى 5.5 بالمئة.

وعلى الرغم من أن ويليامز لم يعطِ أي إشارات بشأن الموعد المحتمل للبدء في خفض الفائدة، فإن تصريحاته تأتي متوافقة مع تلميحات مشرعي المجلس طوال الفترة الأخيرة، التي أكدوا خلالها أنهم لن يبدؤوا في خفض الفائدة ما لم يروا مؤشرات حقيقية على اتجاه معدلات التضخم نحو الحد المستهدف.