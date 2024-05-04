وعزز نمو الوظائف الأميركية بوتيرة أضعف من المتوقع احتمال خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة.

وسجلت جميع المؤشرات الأميركية الثلاثة الرئيسية مكاسب قوية، الجمعة، بقيادة ناسداك بدعم من صعود سهم أبل بعد إعلان الشركة المنتجة لهواتف آيفون عن عملية إعادة شراء قياسية للأسهم.

وأظهر تقرير التوظيف الصادر عن وزارة العمل أن الاقتصاد الأميركي أضاف وظائف أقل من المتوقع، في حين ارتفع معدل البطالة وتباطأ نمو الأجور بشكل غير متوقع.

تحركات الأسهم

خلال أسبوع، ارتفع المؤشر "ستاندرد اند بورز 500" بنسبة 0.55 بالمئة، ليصل إلى مستوى 5127.79 نقطة.

وارتفع المؤشر "ناسداك" المجمع بنسبة 1.43 بالمئة خلال الأسبوع الماضي، ليصل إلى 16156.33 نقطة.

وصعد المؤشر "داو جونز" الصناعي بنسبة1.4 بالمئة خلال أسبوع ليصل إلى مستوى 3867.68 نقطة.