كانت البرازيل ترغب في اغتنام فرصة الاجتماع الثنائي للمضي قدما في التوصل إلى اتفاق، لفتح الأسواق اليابانية أمام لحوم البقر البرازيلية، وهو الهدف الذي تسعى برازيليا إلى تحقيقه منذ عام 2005.

وفي مناشدة لرئيس الوزراء الياباني، أصر لولا على ضرورة تناول الطعام في مطعم لحوم خلال الزيارة.

وقال لولا خلال المؤتمر الصحفي، وهو ينظر إلى كيشيدا والوفد الياباني، ثم حول انتباهه إلى نائبه وزير الصناعة والتجارة والتنمية جيرالدو ألكمين: "لا أعرف ماذا تناولتم على العشاء الليلة الماضية. من فضلك، اصطحب رئيس الوزراء فوميو لتناول شرائح اللحم في أفضل مطعم في ساو باولو، حتى يبدأ الأسبوع التالي في استيراد لحوم البقر لدينا".

وقال لولا لرئيس وزراء اليابان: "لحومنا أرخص وأفضل جودة من اللحوم التي تشتريها. لا أعرف حتى السعر، لكنني متأكد من أن منتجاتنا أرخص وذات جودة عالية".

وفي عهد لولا، عززت البرازيل جهودها لتصدير لحوم البقر إلى الأسواق الدولية، ومنذ بداية عام 2023 عندما تولى منصبه، رفعت 50 دولة القيود، معظمها في آسيا.

وتستورد اليابان حوالي 70 بالمائة من لحوم البقر التي تستهلكها، يأتي 80 بالمئة منها من الولايات المتحدة وأستراليا.

وصدرت البرازيل أكثر من مليوني رطل من لحوم البقر عام 2023، وهو رقم قياسي بالكاد تم تسجيله في العام السابق، وفقا لبيانات التجارة الرسمية.

وتعد البرازيل أكبر مصدر للحوم البقر في العالم، حيث تشحن منتجاتها إلى أكثر من 90 دولة.

في تصريحات للصحفيين في برازيليا، قال سكرتير شؤون آسيا والمحيط الهادئ في وزارة الخارجية البرازيلية إدواردو بايس سابويا، إن الأوضاع الصحية لصناعة الماشية أصبحت الآن "أفضل بكثير مما كانت عليه في عام 2005، خاصة فيما يتعلق بالاعتراف بالمناطق الخالية من مرض الحمى القلاعية من دون تطعيم".