وكانت الإمارات العالمية للألمنيوم أعلنت في شهر مارس الماضي عن نيتها الاستحواذ على "ليشتميتال" من شركة "ليشتميتال القابضة المحدودة" وهي شركة تابعة لصندوق استثماري تديره شركة "كوانتوم كابيتال بارتنرز المحدودة".

وقد استوفت الصفقة جميع الموافقات التنظيمية والشروط المطلوبة لاستكمالها.

وتعد شركة ليشتميتال مصهراً أوروبياً متخصصاً يستخدم الطاقة المتجددة لإنتاج حوالي 30 ألف طن سنوياً من أسطوانات الألمنيوم، ويمثل الألمنيوم الثانوي حوالي 80 بالمئة من المواد الخام المستخدمة في الإنتاج.

وتعمل الشركة بشكل أساسي على إنتاج اسطوانات صلبة يصل قطرها إلى 1,150 مم من أجل استخدامها في تصنيع قطاعات الألمنيوم المسحوبة عالية التحمل والقطع المسبوكة الكبيرة.

ويعزز الاستحواذ على ليشتميتال أعمال الإمارات العالمية للألمنيوم القائمة في أوروبا، حيث تصدّر “ الإمارات العالمية للألمنيوم” أكثر من 600 ألف طن من الألمنيوم الأولي إلى أوروبا سنوياً، وتعتبر أحد أكبر موردي الألمنيوم في أوروبا للعديد من القطاعات منها السيارات والإنشاءات.

وتعتبر هذه الصفقة أول عملية استحواذ كبيرة لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم منذ تأسيسها من خلال اندماج شركتي دبي للألمنيوم، والإمارات للألمنيوم منذ عشر سنوات.