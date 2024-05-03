تحركات الأسعار

ارتفع المؤشر "ستوكس 600" الأوروبي بنسبة 0.4 بالمئة عند الإغلاق مدعوما بصعود قطاع التكنولوجيا 1.6 بالمئة عقب توقعات مبيعات فصلية متفائلة من شركة أبل.

وخلال أسبوع، سجل المؤشر ارتفاعا طفيفا بنسبة 0.40 بالمئة.

لكن هبوط قطاع البنوك 0.8 بالمئة قوض التفاؤل، إذ بدد بنك سوسيتيه جنرال مكاسب مبكرة وانخفض سهمه 5.2 بالمئة ليتراجع إلى قاع المؤشر كاك 40 الفرنسي بعد أن قال البنك إن صافي الدخل السنوي من الفائدة القادم من شركته للبيع بالتجزئة سيكون عند الطرف الأدنى من التوقعات.

وعلى الجانب الآخر، صعد سهم بنك "كريدي أجريكول" واحدا بالمئة بعد قفزة تجاوزت التوقعات نسبتها 55 بالمئة في صافي أرباح الربع الأول.