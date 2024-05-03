وقال ممثلو الادعاء في ميلانو في بيان، الجمعة، إنهم يسعون إلى محاكمة وزيرة السياحة في إيطاليا سانتانش، وشركاتها الخاصة، بجانب عدد غير محدد من الأفراد الآخرين.

وعملية الاحتيال، بسحب تقرير نشرته وكالة بلومبرغ، قد جاءت على حساب وكالة التأمين الاجتماعي الوطنية الإيطالية، في قضية قالوا إنها شملت 13 موظفًا.

ورفض سانتانش التعليق، وكذلك فعل المتحدث باسم وزارة السياحة.

وذكرت وكالة الأنباء الإيطالية أن سانتانش قد نفت في السابق هذه المزاعم.