وتلكأ العراق وقازاخستان في الالتزام بخفض الإنتاج الذي تعهدا به مع الأعضاء الآخرين في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء منهم روسيا.

واتفق البلدان في أبريل على تقديم خطط بشأن كيفية تحقيق الالتزام الكامل.

وقالت أوبك+ في البيان بعد اجتماع عبر الإنترنت، الجمعة، لمناقشة الخطط إنه في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2024، تجاوز العراق حصته بضخ 602 ألف برميل يوميا إجمالا وتجاوزت قازاخستان حصتها بضخ 389 ألف برميل يوميا.

وجاء في البيان: "الخطط المشتركة بين البلدين... تظهر بالتفصيل أنه سيتم تعويض كامل للكميات الزائدة في الإنتاج بحلول نهاية هذا العام عن طريق خفض كميات أكبر من الإنتاج".

وقالت أوبك إن أي فائض في الإنتاج اعتبارا من أبريل سيؤخذ في الاعتبار في خطط تعويض البلدين فيما تبقى من 2024.

وأظهر مسح أجرته رويترز يوم الثلاثاء أن العراق ضخ 141 ألف برميل يوميا فوق حصته في أبريل.