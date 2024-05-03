وارتفعت إيرادات المجموعة - حسب النتائج المالية للربع الأول من العام 2024 الصادرة اليوم- بنسبة 45 بالمئة على أساس سنوي محققة 391 مليون درهم، مدفوعة بالنمو في جميع القطاعات وتعزيز قطاع الإعلام بالاستحواذ على "باك لايت ميديا" وغالبية "ميديا 247".

وأشارت النتائج المالية إلى أن هامش الربح الإجمالي المختلط ظل جيداً عند 51.1 بالمئة، في استمرار واضح على الربحية عبر القطاعات الأساسية، كما زادت نسبة الاستثمارات والإيرادات الأخرى أكثر من 29 بالمئة على أساس سنوي لتصل إلى 361 مليون درهم.

وجاء نمو صافي أرباح المجموعة مدعوماً بأداء متوازن للقطاعات (نمو مختلط بنسبة 48 بالمئة على أساس سنوي)، باستثناء مشروع كاليون المشترك في تركيا.

وحافظت الميزانية العمومية على قوتها برصيد نقدي قدره 1.62 مليار درهم، فيما أظهرت المجموعة مجدداً فاعلية استراتيجيتها طويلة المدى من خلال بناء محفظة متنوعة من الأصول القوية عبر قطاعاتها الأساسية الأربعة (التنقل، والطاقة والمرافق، والإعلام والاتصال، واللياقة الصحية والجمال) والاستثمار في أصول مربحة عن طريق "ملتيبلاي+" لتوفير عائدات مجدية.

وقالت سامية بوعزة الرئيس التنفيذي للمجموعة المديرة العامة : “حرصنا خلال الربع الأول من عام 2024 على تحقيق نمو قوي عبر مختلف شركاتنا التابعة، وإثراء محفظة أعمالنا المتنامية بمزيد من عمليات الاستحواذ الجديدة عالية القيمة، مع نمو صافي الأرباح التشغيلية وإيرادات شركاتنا التابعة 39 بالمئة و45 بالمئة على التوالي حيث تم تسجيل 393 مليون درهم صافي أرباح المجموعة في الربع الأول من 2024 بعد استبعاد التغيرات في القيمة العادلة”.