ونقلت الصحيفة عن أشخاص مطلعين القول إن الشركتين قدمتا عرضا غير ملزم يوم الأربعاء وقعه توني فينسيكيرا رئيس سوني بيكتشرز التنفيذي وآرون سوبيل الشريك في أبولو.

وفي وقت سابق، قال مصدر لوكالة رويترز إن سوني ستملك حصة الأغلبية في المشروع وستدير باراماونت التي تشمل مكتبة أفلامها ومسلسلاتها، مسلسل ستار تريك وسلسلة أفلام المهمة المستحيلة (ميشن إيمبوسيبول) وإنديانا جونز فضلا عن شخصيات تلفزيونية مثل سبونج بوب سكوير بانتس.

وتجري شركة باراماونت في الوقت الراهن محادثات حصرية للاندماج مع سكايدانس ميديا وتسعى لتعزيز عملها في مجال البث المباشر، إذ تواجه منافسة قوية مع شركتي نتفلكس ووالت ديزني في ظل تراجع مشاهدة القنوات التلفزيونية.

وتعاني باراماونت من صعوبة في التعافي من إضرابات استمرت عدة أشهر في العام الماضي نفذها كُتاب وممثلون في هوليوود بالإضافة إلى تراجع الطلب على الإعلانات في السوق وإلغاء الاشتراك في خدمة تلفزيون الكابل التقليدي.

وانخفضت أسهم باراماونت بأكثر من 65 بالمئة منذ ذلك الحين، وخسرت أكثر من 14 مليار دولار من قيمتها السوقية.