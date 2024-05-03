وتشمل الاتفاقية مشاركة كلّ من شركة دبي للإيداع المركزي للأوراق المالية، وشركة دبي للمقاصة، تحت مظلّة سوق دبي المالي.

ومن أهداف الاتفاقية تبسيط عملية نقل الأسهم بين البورصتين أمام المستثمرين، لتسهيل الإدراج المتبادل والمساعدة في تبادل الأسهم، بالإضافة إلى مشاركة أفضل الممارسات وبيانات السوق، حيث تركز الشراكة الإستراتيجية بين البورصتين على تقييم وتنفيذ الفرص المحتملة للإدراج المزدوج أو المتقاطع للمنتجات.

كما تهدف هذه المبادرة إلى توسيع نطاق الوصول للأسواق، وتعزيز آفاق الاستثمار أمام المشاركين من كلا المنطقتين والسوقين.

وستشترك مجموعة "إس آي إكس" وشركة دبي للإيداع المركزي للأوراق المالية في العمل على إنشاء روابط الإيداع المركزي للأوراق المالية لتسهيل تبادل الأسهم والتحويلات عبر الحدود.

وتم توقيع اتفاقية التعاون ، بحضور بيورن سيبيرن، رئيس البورصات العالمية وعضو المجلس التنفيذي لمجموعة البنية التحتية للسوق المالية السويسرية "إس آي إكس"، وحامد علي، الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي وناسداك دبي.

وقال حامد علي، إن هذه الشراكة الإستراتيجية بين سوق دبي المالي ومجموعة "إس آي إكس" السويسرية تمثل تجسيداً للالتزام المشترك بقيادة الابتكار وتعزيز النموّ في المشهد المالي العالمي، ومن خلال المبادرات التعاونية، نهدف إلى تمكين فرص جديدة، وتعزيز كفاءة السوق، وتمكين الروابط بين أنظمتنا المالية الحيوية".

من جانبه، قال بيورن سيبيرن، : "نحرص في "إس آي إكس" باستمرار على توسيع وتحسين نطاق منتجاتنا وخدماتنا الدولية، وهي توفر بالفعل بيئة دولية إلى حدّ كبير، وتعتبر مقراً للعديد من الشركات متعددة الجنسيات، ومن خلال التعاون مع سوق دبي المالي، لتوسيع خيارات الشركات من أجل زيادة رأس المال والاستفادة من مجموعات إضافية وواسعة من رؤوس الأموال، بالإضافة إلى تسهيل التحويلات عبر الحدود وإمكانية تبادل الأسهم".

في غضون ذلك، سيقوم سوق دبي المالي ومجموعة "إس آي إكس" بتعريف الشركات والجهات المصدِرة بمزايا كل سوق، مع تمكينها من الوصول إلى فرص النموّ والخدمات المتاحة، وبالإضافة إلى ذلك، ستتعاون البورصتان في تحديد الفرص القائمة ضمن مجالات متنوعة، مثل بيانات السوق وخدمات ما بعد التجارة، والعمل على تحفيز الابتكار وتعزيز النموّ.