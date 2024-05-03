وأضافت الشركة، في بيان، أن السعة الإنتاجية اليومية للمنشأة الآن تتجاوز 500 مليون قدم مكعب قياسي من الغاز و1100 طن متري من الغاز البترولي المسال و15 ألف برميل من المكثفات.

وأوضحت الشركة أن استئناف عملياتها الإنتاجية يأتي نتيجة لالتزم الشركة بالحفاظ على أعلى مستويات السلامة والأمن لجميع العاملين والمرافق ودعم توليد الكهرباء في البلاد من خلال تزويد محطات الطاقة المحلية بوقود منخفض التكلفة وأنظف بيئيا بالإضافة لتلبية احتياجات إقليم كردستان العراق من الغاز البترولي المسال.

وكانت الشركة أعلنت الإثنين الماضي، أنها أوقفت عملياتها الإنتاجية مؤقتا في منشأة خورمور، بعد تعرضه يوم الجمعة لما وصفته بـ"اعتداء إرهابي" باستخدام طائرة مسيرة.

وبحسب ما قالته الشركة، فقد أسفر الاعتداء عن مقتل أربعة من موظفي المقاولين وإصابة ثمانية أخرين بإصابات طفيفة.