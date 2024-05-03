وأعلنت حكومة مدينة سيئول عن النتائج بعد إجراء اختبارات السلامة على 9 منتجات للأطفال متاحة حاليا للبيع على موقع "علي إكسبريس" و"تيمو".

ومنذ الشهر الماضي، واظبت مدينة سيئول على إصدار هذه المعلومات أسبوعيا وسط مخاوف السلامة المتزايدة المتعلقة بالمنتجات التي تباع على مواقع البيع الصينية عبر الإنترنت والتي سرعان ما أصبحت الأطراف الرئيسية في صناعة التسوق عبر الإنترنت في كوريا الجنوبية.

ومن بين المنتجات التي تم فحصها، تم العثور على نموذجين للعبة صلصال من "علي إكسبريس" يحتويان على مادتين يحتمل أن تكونا سامتين من المواد المحظور استخدامها محليا في صلصال الأطفال، وهما من المبيدات الحيوية التي تُستخدم في منتجات العناية الشخصية ويمكن أن تسبب تهيجا للجلد والجهاز التنفسي والعينين إذا تعرض المستخدمون لمستوى معين منها.

وقالت المدينة إن إحدى المجموعتين تحديدا، كانت مستويات البورون فيها تبلغ حوالي 39 ضعف المقدار المسموح به محليا، بحسب وكالة يونهاب الكورية.

ومن بين المنتجات التسعة التي تم اختبارها، وُجد أيضا أن مجموعة أنشطة للأطفال كانت تحتوي على مستويات من الرصاص أعلى من المسموح به في كوريا الجنوبية بحوالي 158 مرة.

وبالإضافة إلى ذلك، تم تحديد نموذج لعبة سيارة معدنية غير صالحة لاستخدام الأطفال بسبب حوافها الحادة، في حين تم العثور على مجموعة أقلام رصاص شهيرة من 12 لونا من "علي إكسبريس" تحتوي على مستويات من الباريوم أعلى من المسموح به بمقدار 2.3 مرة في 10 أقلام من أصل 12 قلم رصاص.