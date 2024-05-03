وبعد الأداء المالي القياسي المسجل خلال عام 2023، واصلت مجموعة تيكوم تسجيل أداءً مالياً قوياً خلال فترة الربع الأول 2024 مدفوعة بمستويات الطلب الإيجابية من قبل العملاء الحاليين والجدد عبر جميع القطاعات، وبدعم من الأداء الاقتصادي المتنامي لإمارة دبي والمبادرات الحكومية الداعمة لجهود تعزيز النمو والتنويع الاقتصادي.

وأظهر بيان الشركة ارتفاعا في الإيرادات الربعية بواقع 10 بالمئة لتصل إلى 564 مليون درهم، مقارنة مع 514 مليونا كانت قد سجلتها في نفس الفترة خلال 2023.

وعزت الشركة نمو الإيرادت في الربع الأول من 2024 إلى نمو بمعدلات إشغال قياسية بلغت 91 بالمئة عبر محفظة المجموعة كنتيجة لمستويات الطلب القوية من قبل العملاء الحاليين والجدد عبر جميع القطاعات

وارتفعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 10 بالمئة على أساس سنوي لتصل إلى 439 مليون درهم إماراتي بهامش نسبته 78 بالمئة، مع استمرار المجموعة في التركيز على تحسين عملياتها.

كما تجاوز عدد العملاء 11,000 عميل بفضل معدلات الاحتفاظ بالعملاء القوية عبر جميع قطاعات المجموعة، إلى جانب استقطاب العديد من العملاء من أبرز الشركات العالمية والإقليمية.

وبهذه المناسبة، قال عبدالله بالهول، الرئيس التنفيذي لمجموعة تيكوم: "نستهل هذا العام الجديد بخطى واثقة معتمدين على الأسس المتينة التي نجحنا في إرسائها. حققت مجموعة تيكوم أداءً مالياً وتشغيلياً قوياً خلال هذا الربع الأول من العام، وتأتي هذه النتائج الإيجابية استكمالاً للنجاحات الاستثنائية التي تحققت في عام 2023. ويجسّد هذا الأمر دليلاً واضحاً على إمكاناتنا القوية وقدرتنا على تسخير محفظة أصولنا المتنوعة لتلبية مستويات الطلب المتنامية على المساحات المكتبية والحلول العقارية عالية الجودة والمدفوعة بمسيرة النمو الاقتصادي التي تشهدها دبي على أوسع نطاق".

وأضاف بالهول: "في ضوء الارتفاع المستمر لمعدلات الإشغال عبر جميع القطاعات خلال الأرباع الثلاثة السابقة، نجحنا في تحقيق معدل إشغال بنسبة 91 بالمئة يعتبر الأعلى في تاريخ المجموعة، واقتربت بعض مجمعات الأعمال من بلوغ مستويات الإشغال القصوى. وتشهد مستويات الطلب من العملاء الجدد عبر القطاعات الستة التي تركز فيها المجموعة ارتفاعاً ملحوظاً، لاسيما بالنسبة للمساحات المكتبية من فئة الدرجة الأولى والأصول الصناعية. ويسعدنا أيضاً أن نشهد هذا الإقبال القوي من قبل العملاء الحاليين، حيث بلغت معدلات الاحتفاظ بالعملاء ضمن قطاع التأجير الصناعي نسبة 98 بالمئة".

واختتم بالهول: "نتوقع أن يستمر زخم النمو المدفوع بالطلب طوال الفترة المتبقية من العام. ونرتكز في ثقتنا على التوقعات الإيجابية لمشهد الاقتصاد الكلي المدفوعة بالمبادرات الحكومية المحفزة والداعمة للنمو، بما في ذلك أجندة دبي الاقتصادية D33 ومشروع 300 مليار. نحن على ثقة من قدرتنا على إيجاد قيمة أكبر للمساهمين بينما نمضي قدماً في خطة نمونا الاستراتيجية".

نتائج فترة الربع الأول 2024:

سجلت الإيرادات زيادة بنسبة 10 بالمئة على أساس سنوي لتصل إلى 564 مليون درهم إماراتي بفضل معدلات الإشغال القياسية التي بلغت 91 بالمئة كنتيجة لمستويات الطلب القوية من قبل العملاء الحاليين والجدد عبر جميع قطاعات التأجير والخدمات، بالتوازي مع النمو المستمر لنشاط الأعمال عبر جميع القطاعات بفضل الظروف المواتية في مشهد الاقتصاد الكلي والتأثير الإيجابي للمبادرات والتدابير الحكومية الداعمة.

ارتفعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 10 بالمئة على أساس سنوي لتصل إلى 439 مليون درهم إماراتي خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام، في حين بقي هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك عند 78 بالمئة. وتُعزى هذه الزيادة الملحوظة في الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك إلى النمو القوي لإجمالي الإيرادات في ضوء الإدارة الحكيمة للتكاليف.

ارتفع صافي الأرباح بنسبة 15 بالمئة ليصل إلى 293 مليون درهم إماراتي، مدفوعاً بتركيز المجموعة على تحقيق إيرادات نوعية وتحسين العمليات عبر مجمعات الأعمال.

وصلت قيمة التدفقات النقدية من العمليات التشغيلية، إلى 413 مليون درهم إماراتي، لتسجل زيادة بنسبة 15 بالمئة على أساس سنوي، وذلك نتيجة لعمليات التحصيل القوية وتحسّن الأداء عبر جميع فئات الأصول المدرة للدخل.

أبرز الإنجازات التشغيلية

تمتلك وتدير مجموعة تيكوم عشر مجمعات أعمال متخصصة تركز على قطاعات حيوية في مناطق استراتيجية في إمارة دبي، وتعد الشركة مساهماً أساسياً في دفع عجلة التنمية للقطاعات القائمة على المعرفة في الإمارة. وخلال الربع الأول من عام 2024، حققت المجموعة العديد من الإنجازات على المستوى التشغيلي، وأبرزها: