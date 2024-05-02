وسجلت الشركة خسائر خلال العام الماضي بنحو 629 مليار روبل (6.9 مليار دولار)، وانخفضت الإيرادات بنسبة 30 بالمئة على أساس سنوي إلى 8.5 تريليون روبل، مع انخفاض مبيعات الغاز إلى 3.1 تريليون روبل من 6.5 تريليون روبل في عام 2022.

وتوقع المحللون أن تسجل الشركة صافي دخل قدره 447 مليار روبل، بحسب وكالة "إنترفاكس"، وهو ما يشكل انخفاضًا حادًا من صافي الدخل البالغ 1.2 تريليون روبل في 2022.

وتراجعت إيرادات "غازبروم" من مبيعات الغاز خارج روسيا إلى 2.9 تريليون روبل في العام الماضي من 7.3 تريليون روبل في عام 2022، وذلك بسبب من خسارة حصتها في السوق الأوروبي على الأرجح.

وانخفضت حصة روسيا من واردات الغاز الأوروبية من حصة تبلغ 40 بالمئة في عام 2021، أي قبل اندلاع الحرب في أوكرانيا، إلى 8 بالمئة خلال عام 2023، وفقًا لبيانات الاتحاد الأوروبي.

وارتفعت الأرباح من النفط ومكثفات الغاز والمنتجات النفطية إلى 4.1 تريليون روبل، بزيادة 4.3 بالمئة عن العام السابق.