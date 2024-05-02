وأضاف في هان في حديثه لبرنامج "بيزنس مع لبنى"، إن المفوضية الأوروبية تعمل في الوقت الحالي على مراجعة الإطار المالي متعدد السنوت الخاص بميزانية الاتحاد للفترة من 2021 حتى 2027، حتى تعكس هذه الميزانية التطورات الأخيرة في العالم، وبما يناسب اتجاه التكتل الأوروبي للاستثمار أكثر في دعم تنافسيته والتوسع في مجالات البحث والذكاء الاصطناعي وأيضا العمل على زيادة ميزانية الدفاع.

وأشار إلى أن هذه الخطوات لا تعني أن أوروبا تريد أن تنفصل عن العالم، بل العكس، حيث تسعى أوروبا إلى التعاون أكثر مع الشركاء وتشكيل تحالفات والانطلاق أكثر نحو العالمية.

وقال هان إن "أوروبا عاشت لعقود في ثلاث مناطق راحة.. الأولى الطاقة الرخيصة من الشرق، وخاصة روسيا، والثانية الحماية الأمنية التي توفرها الولايات المتحدة والثالثة التكنولوجيا الرخيصة من الشرق الأقصى.. في الواقع كل هذا لم يعد مضمونا في وقتنا هذا. لذا يجب أن نكون أكثر سيادية واستقلالية".

وأضاف أن الاقتصاد الأوروبي في الوقت الحالي يعتمد التمويل البنكي إلى حد كبير، وأن الهدف في الوقت الحالي هو الحصول على المزيد من رأس المال الاستثماري من أجل تطوير الاقتصاد والتوسع في مجالات التكنولوجيا والابتكار.