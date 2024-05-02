لقد أثرت مجموعة من الظروف السيئة من تغير المناخ وارتفاع أسعار الفائدة والتضخم القوي على سلسلة صناعة زيت الزيتون في الأشهر الأخيرة.

أدى الحر الشديد الذي شهدته إسبانيا لمدة عامين متتالين إلى تقليل محصول الزيتون، مما أدى إلى ارتفاع غير مسبوق في الأسعار أذهل المستهلكين ورواد الصناعة على حد سواء.

وتسيطر إسبانيا على أكثر من 40 بالمئة من إنتاج زيت الزيتون العالمي، مما يجعلها مرجعًا عالميًا للأسعار.

وقال ميغيل أنجيل جوزمان، المدير التجاري لشركة ديوليو، لشبكة CNBC: "نحن نواجه واحدة من أصعب الفترات في تاريخ القطاع".

وأضاف جوزمان: "التضخم القوي إلى جانب ارتفاع أسعار الفائدة وتوقعات حصاد زيت الزيتون غير المواتية (من حيث الكمية والجودة بسبب دورة الجفاف) أدى إلى ارتفاع الأسعار بشكل كبير".

وصلت أسعار زيت الزيتون البكر الممتاز في بعض المناطق الإسبانية إلى مستوى قياسي بلغ 9.2 يورو (9.84 دولار) للكيلوغرام في يناير. وكانت تُتداول بحوالي 7.8 يورو اعتبارًا من 19 أبريل، وفقًا لمؤشر مينتك القياسي، انخفاضًا من حوالي 8 يورو في نهاية مارس.

وتراجعت أسعار زيت الزيتون بسبب تحسن تقديرات الإنتاج والأمطار المفيدة التي شهدتها شهري مارس وأبريل.

شركة ديوليو "Deoleo"، التي تصنع ماركات زيت الزيتون المنزلية مثل برتولي وكاربنيل، أعلنت اقتناعها بأن الوضع الحالي دوري وتتوقع العودة إلى "حالة سعرية أكثر معقولية" عندما تعود عائدات الحصاد المستقبلية إلى وضعها الطبيعي.

ومع ذلك، وعلى الرغم من أن الأمطار الأخيرة في إسبانيا كانت "بلا شك أخبارًا إيجابية"، إلا أن الشركة اتخذت نبرة حذرة بشأن توقعات أسعار زيت الزيتون.

وقال جوزمان: "لا يزال أمامنا شهور قبل أن نتعرف على الكميات المحتملة لموسم حصاد 2024-2025 ، وحتى تلك اللحظة ستكون هذه التقلبات مؤقتة وستظل الأسعار متقلبة".

وأضاف: "في غضون ذلك، يحتاج القطاع إلى تحول عميق. قد تعاملنا مع التغييرات التي طرأت على Deoleo من خلال الالتزام الصارم بأفضل الممارسات من حيث الاستدامة والابتكار والجودة، مع التركيز على المستهلك".

قطاع زيت الزيتون يجب أن "يأخذ زمام المبادرة"



تسيطر منطقة البحر الأبيض المتوسط على معظم إنتاج زيت الزيتون العالمي، حيث تتصدر دول جنوب أوروبا مثل إسبانيا وإيطاليا واليونان قائمة أكبر منتجين لهذه السلعة الثمينة في العالم.

حذر محللو البذور الزيتية من أن أشجار الزيتون معرضة بشكل كبير لتأثيرات أزمة المناخ. وعلى الرغم من قدرتها على تحمل درجات الحرارة المرتفعة وتحمل الجفاف إلى حد ما، إلا أن الظروف الأخيرة كانت قاسية للغاية.

وأشارت شركة ديوليو إلى أن الجفاف وارتفاع درجات الحرارة خلال مراحل حساسة من نمو ثمار الزيتون في السنوات الأخيرة أدى إلى نقص حاد في المحاصيل الإسبانية - كما أن قطاع زيت الزيتون الأوسع نطاقًا هو "بطبيعته صناعة تتأثر بشدة بتقلب الأسعار في المنشأ".

وقالت الشركة إن الأسعار في المنشأ تمثل ما يصل إلى 80 بالمئة من إجمالي تكاليفها، مضيفة أن هذا "وضع يجب علينا معالجته، خاصة في سياق مثل الوضع الحالي".

وردا على سؤال حول ما يمكن القيام به لحماية أشجار الزيتون بشكل أفضل من الطقس القاسي الذي يغذيه المناخ، قال جوزمان من ديويلو: "يجب أن يتولى القطاع زمام الأمور ويجب على جميع الجهات الفاعلة التي تشكل جزءًا منه أن تتحول إذا أردنا تقليل تقلبات الأسعار وزيادة إنتاجها". القدرة على التنبؤ.

وعند سؤاله عما يمكن فعله لحماية أشجار الزيتون بشكل أفضل من الظروف الجوية المتطرفة التي يسببها المناخ، قال جوزمان: "على القطاع أن يتولى زمام الأمور ويجب على جميع الجهات الفاعلة فيه أن تتحول إذا أردنا تقليل تقلب الأسعار وزيادة قابليتها للتنبؤ".

وأضاف: "سيكون هذا أمرًا أساسيًا لمنع العوامل الخارجية، التي لها تأثير أكبر أو أقل على العرض والطلب، من أن يكون لها مثل هذا التأثير الحاسم على سعر المنتج، وبالتالي على الإجراءات التي تضطر الشركات إلى اتخاذها وكذلك على مستقبل الصناعة".