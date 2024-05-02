وأظهرت حسابات رويترز، الخميس، المستندة إلى بيانات من مجموعة "إنتسوج" الأوروبية لنقل الغاز، وتقارير "غازبروم" اليومية عن نقل الغاز عبر أوكرانيا، أن متوسط الصادرات اليومية عبر خطوط الأنابيب انخفض إلى 83.4 مليون متر مكعب الشهر الماضي من 88.7 مليون متر مكعب في مارس، لكنها ارتفعت من 75.6 مليون متر مكعب في أبريل 2023.

وبلغت صادرات "غازبروم" من الغاز الطبيعي إلى أوروبا هذا العام نحو 10.2 مليار متر مكعب.

ولم تنشر "غازبروم" بياناتها الشهرية منذ بداية 2023.

وزودت روسيا أوروبا بنحو 63.8 مليار متر مكعب من الغاز عبر طرق مختلفة في 2022، وفقا لبيانات "غازبروم" وحسابات رويترز، وانخفضت الكمية العام الماضي بنحو 55.6 بالمئة لتصل إلى 28.3 مليار متر مكعب.

وفي ذروتها خلال عامي 2018 و2019، تراوحت التدفقات السنوية إلى المنطقة ما بين 175-180 مليار متر مكعب.