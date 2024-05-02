وبدأت تيك توك في إزالة محتوى يونيفرسال من تطبيقها بعد انتهاء اتفاقية الترخيص الخاصة بها في يناير وإخفاق الجانبان في التوصل إلى اتفاق حول مدفوعات حقوق الملكية الفكرية للفنانين ومؤلفي الأغاني والحماية من الذكاء الاصطناعي وتمتع مستخدمي تيك توك بالأمان عبر الشبكة.

وبحسب ميديا ريسيرش، يعد تطبيق مقاطع الفيديو القصيرة أداة تسويقية وترويجية قيمة لصناعة الموسيقى، وهو المنصة الأكثر شيوعا لاستكشاف الإصدارات الموسيقية لمن تتراوح أعمارهم بين 16 عاما و19 عاما في الولايات المتحدة، متفوقا بذلك على يوتيوب ومنصات خدمات البث الموسيقي مثل سبوتيفاي.

ولكن شركة يونيفرسال ميوزيك تقول إن الفنانين ومؤلفي الأغاني التابعين لها يحصلون على مدفوعات ضئيلة مقارنة بما تتلقاه من منصات التواصل الاجتماعي الكبرى الأخرى.

وأوضحت شركة الموسيقى أن تيك توك يمثل واحدا بالمئة من إيراداتها السنوية، بواقع 110 ملايين دولار في 2023. في المقابل، دفع يوتيوب 1.8 مليار دولار لصناعة الموسيقى من المحتوى الذي أنشأه المستخدمون عن العام المنتهي في يونيو 2022، وفقا لميديا ريسيرش.

ولدى تيك توك أكثر من 170 مليون مستخدم في الولايات المتحدة، وفقا لبيانات الشركة.