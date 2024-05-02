أعلنت شركة مستشفى الدكتور سليمان عبدالقادر فقيه (مجموعة فقيه للرعاية الصحية)، إحدى أكبر مجموعات المستشفيات الخاصة في المملكة العربية السعودية، في بيان الخميس إنها تستهدف جمع ما يصل إلى 2.9 مليار ريال (773.27 مليون دولار) من خلال بيع 21.47 بالمئة من أسهمها في طرح عام أولي ببورصة الرياض.