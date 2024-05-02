وأعلنت الشركة أنها ستعيد شراء أسهما بقيمة 3.5 مليار دولار أخرى خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، بمعدل مماثل للربع السابق. فيما بقيت توزيعات أرباحها النقدية دون تغيير.

وقال وائل صوان الرئيس التنفيذي لشركة شل في بيان "حققت شل أداء تشغيليا وماليا قويا في فصل آخر بما يوضح تركيزنا المستمر على تقديم قيمة أكبر بانبعاثات أقل".

وتوقع محللون أن تبلغ أرباح الربع الأول المعدلة 6.46 مليار دولار، مقابل 9.65 مليار دولار في العام السابق.

وخلال نفس الفترة قبل عام حققت الشركة أرباحا بـ 9.6 مليار دولار، وسجلت 7.3 مليار دولار في الربع الرابع من عام 2023، مدعومة بتداولات قوية للغاز الطبيعي المسال.

وارتفع سهم شل 14 بالمئة هذا العام حتى الآن، مدعوما بجهود صوان لخفض التكاليف وتركيز الشركة على عملياتها الأكثر ربحية.