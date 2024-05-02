وقالت الشركة في بيان، إن النمو جاء مدعوماً بارتفاع بنسبة 10 بالمئة على أساس سنوي في إجمالي عدد المرضى الذي وصل إلى 1.5 مليون مريض، بالإضافة إلى زيادة ملحوظة بمقدار 10 نقاط مئوية في معدلات إشغال الأسرة إلى 71 بالمئة، كما جاء مدعوماً بعمليات الاستحواذ الكامل بنسبة 100 بالمئة والتي قامت بها المجموعة مؤخراً على كل من مدينة الشيخ شخبوط الطبية في أبوظبي و"سيركل هيلث جروب " في المملكة المتحدة.

ونتيجة لزيادة الكفاءات التشغيلية والنمو الطبيعي، ارتفعت أرباح "بيورهيلث" قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك إلى حوالي 1.1 مليار درهم، بزيادة قدرها 127 بالمئة على أساس سنوي، ووسّعت هامش الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك للربع الأول من عام 2024 إلى حوالي 18 بالمئة، مقارنة بـ 12 بالمئة في الربع الأول من عام 2023.

كما سجلت "بيورهيلث القابضة" صافي أرباح بلغت نحو 491 مليون درهم (حوالي 134 مليون دولار)، بزيادة 272 مليون درهم بالمقارنة مع الربع الأول من عام 2023، مع تحسن الهامش بنحو 2.5 نقطة مئوية إلى 8 بالمئة.

ووصل القيمة الإجمالية لأصول المجموعة إلى نحو 47 مليار درهم، كما هو مسجل حتى 31 مارس 2024، مقارنة بنحو 28 مليار درهم في الربع الأول من عام 2023، ويتضمن ذلك رصيد إجمالي من السيولة النقدي بلغ 8 مليارات درهم، فيما بلغ صافي رصيد السيولة النقدية نحو 4.4 مليار درهم مستثنى منه التزامات الإيجار، ما أثمر عن وصول نسبة صافي السيولة النقدية إلى الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك إلى 1.45 مرة خلال الـ 12 شهراً الماضية حتى 31 مارس 2024.

وبالتزامن مع إنجازات المجموعة في قطاع المستشفيات، سجل قطاع التأمين زيادة في الإيرادات بنسبة 13 بالمئة على أساس سنوي إلى 1.6 مليار درهم في الربع الأول من عام 2024 على إثر ارتفاع إجمالي أقساط التأمين، ما عكس الطلب المتزايد على عروض التأمين التي تقدمها شركة "ضمان". وأسهم قطاع المشتريات في نمو إيرادات المجموعة، حيث حقق نمواً في إيراداته بنسبة 4 بالمئة على أساس سنوي إلى 1.1 مليار درهم في الربع الأول من عام 2024.