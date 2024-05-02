وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، ذكرت وكالة بلومبرغ نيوز أن الشركة تدرس الاستحواذ على يونايتد جروب في صفقة تقدر قيمتها بنحو ثمانية مليارات يورو (8.6 مليار دولار).

وقالت إي آند في بيان "تعقيبا على التقارير الإعلامية المتداولة بشأن عملية استحواذ محتملة من قبل مجموعة إي آند على أصول مجموعة يونايتد جروب، تؤكد مجموعة إي آند على أنها لم تجري أي شكل من المفاوضات أو الاتفاقيات فيما يتعلق بهذا الصدد".

وأضافت الشركة في البيان "وتؤكد مجموعة إي آند، اتساقا مع استراتيجيتها، على استمرارها في تقييم الفرص الاستثمارية التي من شأنها تعظيم العائد للسادة المساهمين".