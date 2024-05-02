وأبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي على معدلات الفائدة دون تغيير، الأربعاء، وذلك للمرة السادسة على التوالي.

وظلت معدلات الفائدة عند مستوى 5.25 و5.5 بالمئة.

تحركات الأسهم

أغلق المؤشران "ستاندرد اند بورز 500" و"ناسداك" المجمع متراجعين، بينما حقق المؤشر "داو جونز" الصناعي مكاسب متواضعة.

ووفقا لبيانات أولية، تراجع المؤشر "ستاندرد اند بورز 500" بواقع 18.12 نقطة أو 0.36 بالمئة ليغلق عند 5017.57 نقطة، بينما هبط المؤشر ناسداك المجمع 54.55 نقطة أو 0.35 بالمئة إلى 15603.27 نقطة.

وصعد المؤشر "داو جونز" الصناعي 78.54 نقطة أو 0.21 بالمئة إلى 37894.46 نقطة.