أغلقت بورصة وول ستريت على تباين، الأربعاء، بعد أن ثبّت مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي سعر الفائدة الرئيسي مثل المتوقع، لكنه أشار إلى أن التحرك المقبل يُحتمل أن يكون خفض تكاليف الاقتراض.
وأبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي على معدلات الفائدة دون تغيير، الأربعاء، وذلك للمرة السادسة على التوالي.
وظلت معدلات الفائدة عند مستوى 5.25 و5.5 بالمئة.
تحركات الأسهم
أغلق المؤشران "ستاندرد اند بورز 500" و"ناسداك" المجمع متراجعين، بينما حقق المؤشر "داو جونز" الصناعي مكاسب متواضعة.
ووفقا لبيانات أولية، تراجع المؤشر "ستاندرد اند بورز 500" بواقع 18.12 نقطة أو 0.36 بالمئة ليغلق عند 5017.57 نقطة، بينما هبط المؤشر ناسداك المجمع 54.55 نقطة أو 0.35 بالمئة إلى 15603.27 نقطة.
وصعد المؤشر "داو جونز" الصناعي 78.54 نقطة أو 0.21 بالمئة إلى 37894.46 نقطة.