وأعلنت "دبي لصناعات الطيران" اليوم نتائجها المالية للأشهر الثلاثة المنتهية في 31 مارس الماضي، التي أظهرت أن أرباحها قبل الضرائب بلغت 69.7 مليون دولار مقارنة بـ73.5 مليون دولار خلال الربع الأول من العام الماضي.

وأفادت الشركة، في بيان الأربعاء، أن عدد الطائرات المستحوذ عليها بلغ 5 إحداها مملوكة و4 طائرات مدارة، فيما بلغ عدد الطائرات المباعة 6 منها 5 طائرات مملوكة وواحدة مدارة.

وقال فيروز تارابور الرئيس التنفيذي لشركة دبي لصناعات الطيران: "أدى الطلب القوي على خدمات تأجير وصيانة الطائرات إلى نمو إجمالي الإيرادات بنسبة 9 بالمئة خلال الربع الأول، ونلتزم ضمن دفتر الطلبات لدينا حتى عام 2026 بعقود تأجير طويلة الأجل لعملائنا من شركات الطيران الأعلى تصنيفا".

وأفاد بأن التدفق النقدي التشغيلي ارتفع بنسبة 14 بالمئة، وازدادت السيولة المتاحة إلى 5 مليارات دولار.