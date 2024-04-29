وبحلول الساعة 0950 بتوقيت غرينتش، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت للعقود الآجلة لشهر يونيو والتي تنتهي يوم الثلاثاء 51 سنتا أو 0.6 بالمئة إلى 88.99 دولار للبرميل. وانخفضت عقود يوليو الأكثر نشاطا بمقدار 27 سنتا أو 0.3 بالمئة إلى 87.94 دولار للبرميل.

وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 22 سنتا أو 0.3 بالمئة إلى 83.63 دولار للبرميل.

وقال مسؤول من حماس لوكالة رويترز أمس الأحد إن وفدا من حماس سيزور القاهرة اليوم الاثنين لإجراء محادثات تهدف إلى التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار.

كما تترقب الأسواق مراجعة السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في الأول من مايو.

وأظهرت بيانات يوم الجمعة أن التضخم في الولايات المتحدة زاد 2.7 بالمئة في اثني عشر شهرا حتى مارس، وهو ما يتجاوز الهدف الذي حدده البنك المركزي عند اثنين بالمئة. ويعزز انخفاض التضخم احتمالات خفض أسعار الفائدة، الأمر الذي يعزز بدوره النمو الاقتصادي والطلب على النفط.

ويجعل صعود الدولار النفط أعلى ثمنا لحائزي العملات الأخرى.

وأظهرت بيانات رسمية يوم السبت أن تباطؤ نمو الأرباح الصناعية في الصين في مارس أثر بشكل أكبر على توقعات الطلب على النفط، في أحدث علامة على ضعف الطلب المحلي في ثاني أكبر اقتصادات العالم.