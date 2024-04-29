وبحسب بيان نشرته وزارة الطاقة والموارد الطبيعية، الأحد، أكد الوزير بيرقدار، في مقابلة مع صحيفة فايننشال تايمز البريطانية، أن تركيا تتخذ خطوات مختلفة من أجل زيادة استقلالها في مجال الطاقة.

وأشار بيرقدار إلى أن تركيا تستورد تقريبا جميع احتياجاتها من الغاز الطبيعي، وأنها تهدف إلى إنشاء محفظة إمدادات جديدة دون الاعتماد على مورد واحد فقط.

وذكر أن الوزارة تتفاوض مع "إكسون موبيل" للتوصل إلى اتفاقية طويلة الأجل في هذا السياق.

وأكد أن تركيا ستؤمن عبر الاتفاقية 2.5 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال سنويًا.

وأوضح بيرقدار أنه في حال اكتملت المحادثات مع الشركة، فقد يستمر الاتفاق 10 سنوات.

ولفت إلى أن تركيا تستخرج وتعالج الغاز الطبيعي في البحر الأسود، والنفط في جنوب شرقي البلاد.

وتعتزم تركيا التنقيب عن النفط وكذلك الغاز الطبيعي في البحر الأسود في نهاية العام الجاري، بحسب بيرقدار.

وشدد الوزير بيرقدار على أن هذه المشاريع لديها القدرة على "تغيير قواعد اللعبة".