وصنّفت "براند فاينانس" أدنوك" الإماراتية في المرتبة الأولى باعتبارها العلامة التجارية الأكثر قيمة في دولة الإمارات وفي المرتبة الثانية على مستوى الشرق الأوسط، وذلك ضمن قائمة "ميدل إيست 150" لعام 2024

وزادت قيمة العلامة التجارية لـ "أدنوك" بنسبة 7 بالمئة خلال عام 2023، لتصل إلى 15.2 مليار دولار، كما ارتفع تصنيفها إلى " AAA –"، بفضل تحسن نقاطها في مؤشر قوة العلامة التجارية لتصل إلى 80.2 نقطة، مدعومة بجهودها المستمرة لخفض الانبعاثات، وتوظيف أحدث التقنيات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، وتنويع محفظة أعمالها.

وأشارت "براند فاينانس" إلى مساعي "أدنوك" المستمرة لتوسيع وتنويع أعمالها من خلال عمليات استحواذ استراتيجية شملت الاستثمار الذي نفذته الشركة مؤخراً باستحواذها على حصة 10.1% في شركة "ستوريجا" البريطانية لتوسعة محفظة أعمالها في مجال إدارة الكربون.

وقالت إن التزام "أدنوك" بتحقيق خفض الانبعاثات الكربونية، ساهم بشكل قوي في تعزيز قوة علامتها التجارية، حيث تعد واحدة من الشركات الخمسين الموقعة على "ميثاق خفض انبعاثات قطاع النفط والغاز"، وهو ميثاق عالمي تم إطلاقه خلال مؤتمر الأطراف COP28 يهدف إلى تسريع وتوسيع نطاق العمل المناخي في القطاعات الصناعية.

كما أكدت "براند فاينانس" أن "أدنوك" أصبحت "العلامة التجارية الأقوى" في قطاع النفط والغاز في منطقة الشرق الأوسط، بفضل جهودها المستمرة لتعزيز مكانتها في قطاع الطاقة عبر التزامها بخفض الانبعاثات، وتوسيع أعمالها وتنويع محفظة استثماراتها. وارتفع تصنيف "أدنوك" من "AA+" في عام 2023 ليصل إلى"AAA –" حالياً.