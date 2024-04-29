وأوضحت الشركة في إفصاح، لسوق أبوظبي للأوراق المالية، أن أحد خزانات حفظ السوائل ضمن مرافق خورمور التابعة لشركة "بيرل بتروليوم" في إقليم كردستان العراق، تعرض لاعتداء إرهابي من قبل طائرة مسيرة الساعة 6:45 من مساء يوم الجمعة الموافق 26 أبريل.

وبحسب ما قالته الشركة، فقد أسفر الاعتداء عن مقتل أربعة من موظفي المقاولين وإصابة ثمانية أخرين بإصابات طفيفة.

وقالت الشركة إنها تقوم باتخاذ كافة الإجراءات التي من شانها أن تخفف من مصاب المتأثرين بهذا الحدث المفجع.

أكدت "دانة غاز" في الإفصاح، أنه على الرغم من عدم وقوع أي أضرار تذكر بالمنشأة، ولكن لضمان سلامة موظفيها والمرافق التشغيلية، فقد تم تعليق العمليات بصورة مؤقتة، كما تم إدخال تغييرات إجرائية.

وأضافت أنها تقوم وشركاؤها بالتنسيق مع سلطات حكومة إقليم كردستان العراق، وعلى أعلى المستويات في دعم الالتزامات المعلنة للسلطات بتقديم الجناة إلى العدالة.

وقالت إنها تعمل أيضا مع السلطات الحكومية لتعزيز الإجراءات الأمنية والدفاعية للسماح باستئناف العمليات الإنتاجية في منشأة خورمور.

وأضافت أنها "تتطلع لاستئناف عمليات الإنتاج في خورمور بمجرد أن يصبح ذلك آمنا".