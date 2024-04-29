وقال المصرف عبر بيان على موقع سوق الأسهم السعودية "تداول"، أن السبب في ارتفاع الأرباح على أساس سنوي يعود إلى ارتفاع اجمالي دخل العمليات 6.6 بالمئة جراء زيادة صافي دخل التمويل والاستثمار والدخل من العمليات الأخرى.

وعلى أساس ربعي، ارتفع صافي أرباح مصرف الراجحي بنسبة 5.6 بالمئة في الربع الأول من 2024، مقارنة بصافي ربح نحو 4.17 مليار ريال في الربع الرابع من 2023.

وبلغ إجمالي ربح العمليات 7.22 مليار ريال في الربع الأول مقابل 6.78 مليار ريال في الربع المماثل من العام السابق بزيادة 6.6%.

ووصلت ربحية السهم في الفترة الحالية 1.05 ريال مقابل 0.99 ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي.