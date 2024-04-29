تحديث الأسعار

بحلول الساعة 0334 بتوقيت غرينتش انخفضت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 2327.09 دولار للأونصة. ونزلت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.4 بالمئة إلى 2338.30 دولار للأونصة.

وتجتمع لجنة السياسات النقدية للبنك المركزي الأميركي في 30 أبريل وأول مايو، وتصدر بيانات وظائف القطاعات غير الزراعية في الولايات المتحدة الجمعة، وكلاهما من العوامل المهمة للأسواق هذا الأسبوع. ومن المتوقع أن يبقي البنك المركزي الأميركي أسعار الفائدة في نطاق بين 5.25 و5.5 بالمئة خلال هذا الاجتماع.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى صعدت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 27.24 دولار للأونصة. وزاد البلاتين في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 19.95 دولار للأونصة. وارتفع البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 954.94 دولار للأونصة.