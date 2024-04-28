واضطلع كل من البنك الأهلي السعودي وبنك الرياض والبنك السعودي الأول بدور المنظمين الرئيسيين للتسهيلات الجديدة.

وبحسب بيان "نيوم"، الأحد، شاركت بنوك أخرى في التمويل وهي مصرف الراجحي ومصرف الإنماء والبنك العربي الوطني وبنك البلاد والبنك السعودي للاستثمار وبنك الجزيرة.

وسيجري استخدام التسهيلات الجديدة لدعم متطلبات التمويل قصيرة الأجل لـ "نيوم" مع مضيها قدما في تطوير المشاريع الكبرى.

وكانت "نيوم" السعودية قد افتتحت مكتبها الأول في مدينة نيويورك، ليكون مركزاً لدعم أعمالها واستثماراتها وعلاقاتها مع مجتمع المال والأعمال في جميع أنحاء أميركا، بحسب بيان صدر في فبراير الماضي.

وقالت "نيوم" آنذاك إنها تهدف من خلال افتتاح مكتبها في مدينة نيويورك إلى تعزيز علاقاتها القائمة مع المؤسسات الأميركية، إلى جانب اكتشاف وجذب المزيد من الشراكات والفرص الاستثمارية الجديدة من الولايات المتحدة.

وأضافت أن المكتب سيسهم في فتح آفاق جديدة للتعاون مع الشركات والمستثمرين الأميركيين من المبتكرين ورواد الصناعة، ما يدعم تسريع جهود نيوم في مواجهة التحديات العالمية، وتحقيق رؤيتها لإعادة تعريف مثالية العيش والعمل والحفاظ على الطبيعة.