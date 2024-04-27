وبلغ سعر القمح الروسي، الذي يحتوي على بروتين بنسبة 12.5 بالمئة والمقرر توريده على أساس تسليم ظهر السفينة في أواخر مايو وأوائل يونيو، 212 دولارا للطن المتري ارتفاعا من 208 دولارات للطن في الأسبوع السابق.

وحددت شركة سوفيكون للاستشارات الزراعية سعر الفئة ذاتها من القمح عند 213 إلى 216 دولارا للطن ارتفاعا من 210 إلى 212 دولارا للطن على أساس تسليم ظهر السفينة.

وذكرت سوفيكون في مذكرتها الأسبوعية "في حالة سقوط أمطار على الجنوب الروسي، نتوقع أن نرى تصحيحا للسعر على الأقل في باريس وشيكاغو قريبا، وهو ما قد يكون حادا للغاية".

ومع أن الصين هي أكبر منتج للقمح في العالم، فإن روسيا عادة ما تكون أكبر مصدر للقمح.

وفي ديسمبر الماضي، أظهرت بيانات وكالة الإحصاء الروسية "روستات"، أن محصول روسيا من الحبوب في 2023 سيبلغ 142.6 مليون طن.

وكان إنتاج البلاد من الحبوب قد بلغ 157.7 مليون طن، وبالتالي فإن إنتاج البلاد من الحبوب تراجع بنسبة 9.5 بالمئة على أساس سنوي.