وبحسب ما أعلنه المدير الإقليمي للشركة لمنطقة شمال إفريقيا لويك جايجيرت هوبر، على هامش منتدى الأعمال الفرنسي المغربي في الرباط، فإن الشركة الفرنسية تخطط لتصفية جميع أصولها في قطاع الفحم بحلول عام 2027، وبيع حصتها البالغة 33 بالمئة في "صافي".

وأشار هوبر إلى أن الشركة تلقت بالفعل عروضاً من عدة مشترين دون إعطاء المزيد من التفاصيل.

ويدرس شركاء شركة "إنجي" التحول إلى إنتاج الأمونيا الخضراء لتقليل الانبعاثات الكربونية للمصنع الذي تصل قدرته إلى 1386 ميغاواط.

وتدير الشركة الفرنسية محطة رياح بقدرة 300 ميغاواط في مدينة طرفاية التي تُعد أكبر محطات الرياح في المغرب.

كما تعمل على إنشاء محطة لتحلية المياه في مدينة داخلة الواقعة في الصحراء الغربية، بالإضافة لمزرعة رياح في المنطقة نفسها لتوفير الطاقة اللازمة لتشغيل المحطة، وذلك بالتعاون مع شركة ناريفا المغربية المتخصصة في الطاقة المتجددة.

وتوقع هوبر الانتهاء من إنشاء مزرعة الرياح العام المقبل، مع تشغيل محطة التحلية بعد ذلك بأشهر قليلة.

ومن المقرر تخصيص 90 بالمئة من مياه المحطة لأغراض الري، وتوجيه نسبة 10 بالمئة المتبقية لاحتياجات مياه الشرب في مدينة داخلة.