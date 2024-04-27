وذكر رومان سينياجوفسكي، رئيس منطقة سلافيانسك الإدارية عبر تطبيق "تيليغرام" أن تسع هجمات في المجمل استهدفت صهاريج التخزين وعمود التقطير.

وأفادت خدمات الطوارئ المحلية بأن حريقا اندلع في منطقة صغيرة بالمصفاة وتم إخماده في وقت لاحق.

وقال سينياجوفسكي: "لم تتضرر صهاريج التخزين بسبب نظام الحماية المنسق. وتضرر عمود التقطير. وتم إخماد الحريق من خلال الجهود المشتركة للأجهزة المسؤولة".

وذكرت وزارة الدفاع الروسية، السبت، أن وحدات الدفاع الجوي اعترضت ودمرت 66 طائرة مسيرة أوكرانية فوق منطقة كراسنودار، وطائرتين أخريين فوق شبه جزيرة القرم.

ومن جهة أخرى، نقلت صحيفة كوميرسانت الروسية عن مصادر، السبت، القول إن منتجي النفط الروس خفضوا إنتاج الوقود في أبريل مقارنة بالشهر نفسه قبل عام بسبب هجمات الطائرات المسيرة الأوكرانية.

وقالت الصحيفة إن إنتاج البنزين عالي الأوكتان انخفض في الفترة من أول أبريل إلى 23 من الشهر نفسه 0.8 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق ليصل إلى 2.57 مليون طن. ومنذ بداية العام، تراجع الإنتاج 0.6 بالمئة ليصل إلى 13.08 مليون طن.

وذكرت كوميرسانت أن المصافي خفضت إنتاج وقود الديزل على أساس سنوي 2.8 بالمئة في فترة 23 يوما من أول أبريل إلى 5.06 مليون طن، وقلصت الإنتاج 1.5 بالمئة منذ بداية العام إلى 25.96 مليون طن.

وقالت هيئة الإحصاءات الحكومية الروسية (روستات) يوم الأربعاء إن إنتاج الديزل والبنزين تراجع في الربع الأول.