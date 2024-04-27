وعبر المستثمرون عن ارتياحهم بأول توزيعات أرباح على الإطلاق لشركة ألفابت فضلا عن إطلاقها برنامج لإعادة شراء أسهم بقيمة 70 مليار دولار إلى جانب نتائج الربع الأول التي جاءت أفضل من المتوقع.

وارتفعت قيمة الشركة المالكة لمحرك البحث الشهير "غوغل" لتتجاوز تريليوني دولار لأول مرة على الإطلاق، بعد ارتفاع كبير لسهمها تجاوز 10 بالمئة، ليصل إلى 171.95 دولارا للسهم.

وارتفعت أسهم مايكروسوفت بعد أن تجاوزت إيراداتها وأرباحها الفصلية توقعات وول ستريت مدفوعة بالمكاسب الناتجة عن اعتماد الذكاء الاصطناعي عبر خدماتها السحابية.

تحركات الأسهم

خلال الأسبوع الماضي، ارتفع المؤشر "ستاندرد اند بورز 500" بنسبة2.67 بالمئة، ليصل إلى مستوى 5099.96 نقطة.

وارتفع المؤشر "ناسداك" المجمع بنسبة 4.23 بالمئة في أسبوع، ليصل إلى مستوى 15927.90 نقطة.

وصعد المؤشر "داو جونز" الصناعي بنسبة 0.67 بالمئة خلال الأسبوع الماضي، ليصل إلى مستوى 38239.66 نقطة.