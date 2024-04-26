وأفادت وكالة بلومبرغ للأنباء بأن النحاس عاد إلى هذا المستوى السعري المرتفع بسبب الضغط التاريخي على إنتاج المناجم، ما يهدد بظهور عجز كبير في إمدادات السوق، مع تزايد التفاؤل بشأن الطلب عليه.

وفي سياق متّصل، شجّعت تحديات العرض الأخيرة، وارتفاع توقعات الاستخدام العالمي للنّحاس شركات تداول عقود النّحاس مثل "بلاك روك للاستثمار المالي وإدارة الأصول" و"ترافيجورا لتجارة المعادن والمواد الخام" على المضاربة لصعود النّحاس، إذ تقول الشركتان إنَّ المعدن سيتعيّن عليه القفز إلى أعلى من ذلك لتحفيز بناء مناجم جديدة.

وقال أوليفيا ماركام المدير المشارك لصندوق الاستثمار "بلاك روك مينينج فاند" إنَّ المستثمرين يحتاجون إلى ارتفاع سعر النّحاس إلى 12 ألف دولار للطن حتى يمكنهم ضخّ استثمارات كبيرة لإقامة مناجم جديدة لسد عجز السوق في المستقبل.

وفي تعاملات بورصة لندن للمعادن ارتفعت العقود الآجلة للنّحاس اليوم بنسبة 1.7 بالمئة لتصل إلى 10033.5 دولارا للطن، وهو أعلى مستوى له منذ أبريل 2022، فيما صعدت أسعار العقود القياسية للنّحاس منذ بداية العام الحالي بنسبة 17 بالمئة ضمن الارتفاع الذي تشهده جميع المعادن الأخرى منذ بداية العام.