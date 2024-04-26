تحركات الأسهم

صعد المؤشر "داو جونز" الصناعي بواقع 28.9 نقطة أو بنسبة 0.08 بالمئة إلى 38114.7، وزاد المؤشر "ستاندرد اند بورز 500" بواقع 36.2 نقطة أو 0.72 بالمئة إلى 5084.65 نقطة.

فيما ارتفع المؤشر ناسداك المجمع 209.6 نقطة أو 1.34 بالمئة إلى 15821.335 عند الفتح.

وقفزت أسهم شركة "ألفابيت"، الشركة المالكة لـ "غوغل" بأكثر من 10 بالمئة، بعد أرباح الربع الأول التي جاءت أفضل من المتوقع، لتتجه أسهمها نحو تسجيل أفضل أداء يومي منذ يوليو 2015.

كما سمحت الشركة أيضًا بأول توزيع أرباح على الإطلاق وإعادة شراء بقيمة 70 مليار دولار.

وارتفعت أسهم شركة مايكروسوفت بحوالي 3 بالمئة بفضل النتائج المالية القوية للربع الثالث.

ويبدو أيضا أن الأسهم تلقت دعما من قراءة نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية في الولايات المتحدة لشهر مارس، إذ استقر المؤشر الأساسي، والذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة، عند 2.8 بالمئة خلال مارس الماضي.

كما ظل مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي الشهري في مارس دون تغيير عند 0.3 بالمئة، بما يتماشى مع التوقعات.