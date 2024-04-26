وربحت شركة الطاقة 8.22 مليارات دولار، بواقع 2.06 دولار للسهم الواحد، للأشهر الثلاثة المنتهية في 31 مارس.

وقبل عام، حققت الشركة أرباحا قدرها 11.43 مليار دولار، بواقع 2.79 دولار للسهم الواحد.

لم ترق أرباح الشركة إلى توقعات وول ستريت، لكن إكسون لا تقوم بتعديل نتائجها المعلنة بناء على أحداث لمرة واحدة مثل مبيعات الأصول.

وكان محللون استطلعت مؤسسة "زاكس للأبحاث الاستثمارية" أراءهم توقعوا أرباحا للشركة تصل إلى 2.19 دولارا للسهم الواحد خلال الربع الأول من العام.

وانخفضت أسهم "إكسون موبيل" بنسبة 2.7 بالمئة قبل بدء التداول، الجمعة.

وبلغ إجمالي إيرادات الشركة، التي يقع مقرها في سبرينغ بولاية تكساس الأميركية، 83.08 مليار دولار، في انخفاض مقارنة مع 86.56 مليار دولار العام السابق.

وكانت "وول ستريت" قد توقعت إيرادات للشركة بقيمة 86.6 مليار دولار.

وقالت الشركة إن الإنتاج في غويانا وصل إلى أكثر من 600 ألف برميل من المكافئ النفطي يوميا، وهو مستوى أعلى من المتوقع.

وتتعرض أسواق النفط لضغوط شديدة بسبب خفض إنتاج النفط في السعودية وروسيا، وفيما تتواصل الحرب بين إسرائيل وحركة حماس وسط مخاطر توسع نطاقها في الشرق الأوسط.

في حين لا يعطل هذا الصراع إمدادات النفط العالمية، وفقا لتحليل أجرته إدارة معلومات الطاقة الأميركية، فإنه "يزيد من احتمالات انقطاع إمدادات النفط وارتفاع أسعاره".